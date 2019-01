Hannover

Drei Jugendliche (15, 16, 18) greifen einen 37-Jährigen an, der bekommt Hilfe von einem unbeteiligten 47-Jährigen. Und dieser wird wiederum von den Jugendlichen attackiert und während seiner Flucht die Rolltreppe herunter gestoßen. Diese Tat in der abendlichen Rush Hour mitten in der Stadt am Kröpcke verunsichert viele Bürger. Müssen wir Angst haben, selbst Opfer zu werden, wenn wir helfen?

Nein, sagt der renommierte Kriminologe Christian Pfeiffer. „In den meisten Fällen lohnt sich die Zivilcourage, nur wird darüber nicht so groß berichtet.“ Es müssten allerdings Regeln eingehalten werden – auch, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringe. „Als erstes sollte die 110 gewählt werden“, sagt Pfeiffer. „Und wenn man dann hilft, sollte man dies der Polizei mitteilen und eine Live-Berichterstattung machen“. Alleinsein ist auch beim Thema Zivilcourage nicht unbedingt gefragt, „sprechen Sie andere an, die Sie unterstützen können“, rät Pfeiffer.

Als erstes die 110 wählen

Anti-Gewalt-Coach Jens Mollenhauer aus Hamburg trainiert unter anderem mit Schülern, wie man sich in solchen Fällen präventiv verhalten kann. Er arbeitet aber auch mit verurteilten Gewalttätern, um sie auf ein gewaltfreies Leben nach der Strafe vorzubereiten. „Jeder hat einen anderen Triggerpunkt, da muss man genau schauen, warum er so aggressiv ist. Viele kennen Gewalterfahrungen aus der Familie.“ Das ist für Mollenhauer aber keine Entschuldigung für eine solche Tat wie am Kröpcke: „Man muss den Jugendlichen klare Grenzen setzen und möglichst mit ihnen arbeiten, damit sich so ein Fall nicht wiederholt.“

Jens Mollenhauer

Aber da sind eben auch weitere Bürger, die Zeugen des Vorfalles wurden und einfach weitergegangen sind. Warum bewies nur einer von Hunderten Zivilcourage? „Es gibt den Zuschauereffekt“, erklärt Jens Mollenhauer. „Dort, wo viele Menschen sind, wird wenig geholfen. Jeder denkt, dass da noch andere sind, die helfen können.“ Ein Problem: „Die Kompetenz fehlt, etwas zu tun. Man hat es nicht trainiert.“

Nicht auf die Täter, sondern auf das Opfer zugehen

Aber es gebe klassische Regeln, die man lernen könne, sagt der Mann, der auch Bücher über das Thema geschrieben hat. „Am wichtigsten ist es, Situationen richtig einzuschätzen und zu erkennen, wozu man selbst in der Lage ist.“ Dabei müsse man im Blick haben, dass man sich selbst nicht gefährdet. „Ich weiß nicht, wie viel Abstand der 47-jährige Helfer zu den Jugendlichen hatte“, sagt er. „Nur mit Worten einzugreifen ist ja erstmal richtig, eben eine deeskalierende Haltung einzunehmen.“ Man solle aber nicht auf die Angreifer zugehen, sondern nur auf das Opfer. „Ich nenne das Opferklau, das bedeutet, das Opfer aus der Gefahrensituation herauszukriegen. Aber, so Mollenhauers Tipp, „nicht dazwischen gehen oder sich vor das Opfer stellen, weil man dann die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenkt“. Zivilcourage ist das eine, Held spielen das andere. „Sinnvoller ist es, jemanden aus der Situation herauszuholen, ihn an die Hand zu nehmen und mitzunehmen.“ Helfer sollten sich eher nicht mit den Tätern beschäftigen, auch nicht verbal. „Jede Äußerung kann die Wut des Täters steigern.“

Wie Pfeiffer rät auch der Anti-Gewalt-Trainer, sich aktiv Hilfe zu holen, weitere Leute anzusprechen und sie bitten zu helfen. Und wie der Kriminologe aus Hannover sagt auch der Hamburger: „Die Mindestanforderung in so einem Fall ist es, per Handy die Polizei zu rufen.“ Sollte man den Vorfall filmen? „Dokumentieren ist möglich. Aber wenn man das nicht geschickt macht und die Täter das mitkriegen, hat man keine guten Karten.“

Von Petra Rückerl