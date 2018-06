Anderten

Ein Reh hat sich am Sonnabend in den Mittellandkanal verirrt und musste in der Nähe der Hindenburgschleuse in Anderten von der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet werden.

Angler und Spaziergänger waren auf das schwimmende Tier im oberen Wendebecken der Schleuse aufmerksam geworden. Aufgrund der hohen Spundwände konnte das Tier das Wasser nicht verlassen. Daher erreichten gleich mehrere Notrufe die Feuerwehr kurz vor 15 Uhr.

Keine Verletzungen

Als die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften anrückte, wurde sie von der Besatzung eines Binnenschiffes, die das Reh ebenfalls entdeckt hatte, in Empfang genommen und eingewiesen. Noch bevor das alarmierte Rettungsboot der Feuerwehr eintraf, hatte ein Matrose der ein Paddelboot zu Wasser gelassen. Mit einer Rettungsleine konnte der Paddler das Reh in Ufernähe treiben. Von dort aus konnten ein Feuerwehrmann und ein Kapitän das Tier packen und aus dem Wasser ziehen.

Das Tier überstand den Badegang und die Rettungsaktion ohne Verletzungen und konnte anschließend in der Nähe der Schleuse wieder ausgewildert werden.

Der Einsatz in Anderten war nicht der erste seiner Art in diesem Jahr. Bereits im Mai rettete die Feuerwehr Dedensen ein Reh aus dem Mittellandkanal.

Von RND/jok/ms