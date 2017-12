OBDACHLOS: Wohnungslosen wird der Weg zur eigenen Wohnung nicht leicht gemacht.

Housing First

Ampel will Obdachlosen Wohnungen verschaffen

Wer erstmal auf der Straße gelandet ist, kommt so leicht nicht wieder von ihr runter. Der Weg aus der Obdachlosigkeit in eine eigene Wohnung ist gepflastert mit sozialbürokratischen Hemmnissen. Das will die Ampelkoalition in Hannovers Rat nun ändern.