Hannover

Seit November 2018 warnt eine Bike-Flash-Anlage am Amazon-Logistikzentrum in Garbsen rechtsabbiegende Fahrzeuge vor Radfahrern, die die Straße überqueren. In Hannover ist das nicht in Sicht. Das Ampelbündnis hat einem solchen Vorhaben am Mittwoch im Bauausschuss eine Absage erteilt.

CDU und AfD hatten sich dafür ausgesprochen, eine Anlage in Hannover zu testen – obwohl das Verkehrsministerium deren Rechtmäßigkeit in Frage stellt, weil sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoße und Autofahrer mit ihren gelben Warnlichtern irritiere. Felix Semper, Verkehrsexperte der CDU in Hannovers Rat, plädierte jedoch für einen Modellversuch. „Darüber sollte man Gespräche mit dem Ministerium führen“, forderte er.

Hannover habe „ganz andere Voraussetzungen“ als Garbsen, wo die Anlage an einer Landstraße stehe. Es sei wichtig, diese „auch im urbanen Raum zu testen“, sagte Semper. AfD-Mann Reinhard Hirche warnte: „Der tote Winkel kann tödliche Folgen haben“.

SPD hält Test in Hannover für fahrlässig

SPD-Verkehrsexperte Lars Kelich hingegen hielte es für „fahrlässig“, wenn die Stadt Hannover eine Bike-Flash-Anlage installierte, obwohl das Ministerium diese ablehnt. „Wenn dann ein Unfall passiert, ist die Stadt voll in der Haftung“.

Kelich fürchtet auch, „dass wir irgendwann einen Lichterwald haben, der die Verkehrsteilnehmer verwirrt“. Ohnehin sei es besser, zunächst die Ergebnisse aus Garbsen abzuwarten.

Das sieht auch Elisabeth Clausen-Muradian von den Grünen so. Die „wirksamste Methode“ sei „ohnehin die Entkopplung der Ampelschaltungen“. Wenn der Geradeausverkehr Grün habe, müssten die Rechtsabbieger Rot haben. Das sei „die sicherste Methode, um Leben zu schützen“. Auch Wilfried Engelke ( FDP) plädierte dafür, „die Ampelschaltungen zu entzerren“.

Von Christian Bohnenkamp