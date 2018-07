Hannover

Die Vorarbeiten für die Haushaltsplanberatungen laufen schon. Das Mehrheitsbündnis im Rat, die Ampel aus SPD, Grünen und FDP beschäftigt sich mit 60 inhaltlich für die wichtigen Punkten. „Ein Drittel der Themen sind durch“, berichtet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Mit den Partnern habe man sich gerade auf die vier ersten Schwerpunkte für die Arbeit nach den Sommerferien geeinigt.

Allen voran stehen die Förderung des Wohnungsbaus und die Kinderbetreuung in Ganztagsschulen. Auch die Vermarktung von Gewerbeflächen müsse gefördert werden. Geplant ist zudem ein Konzept für alle Wasserflächen der Stadt – Bäder, Seen, Flüsse. Es soll Aufschluss darüber geben, wo es Kapazitäten für Wassersport gibt.

In der Runde der Fraktionschefs werden die Großvorhaben besprochen. Details, so der Plan, sollen die Ziel sei eine zügige Arbeit am Haushaltsplan, den OB Stefan Schostok und Stadtkämmerer Axel von der Ohe in der ersten Sitzung nach den Ferien (Donnerstag, 15. August) einbringen werden.

Beim Thema Wohnungsbau setzt sich die Ampel für eine Weiterentwicklung des Förderprogramms ein. Der Mangel müsse schneller behoben werden. Investoren sollten Häuser und Wohnungen nicht nur zu Höchstpreisen anbieten.

Bei der Ganztagsschule geht es um pädagogische Ansprüche der Betreuung. Die habe, so der Eindruck, teilweise nicht denselben Standard wie die der Horte. Das Ampel-Bündnis will das ändern – unter anderem durch mehr Personal an den Nachmittagen.

Abgemacht außerdem: mehr Flächen für die Ansiedlung von Unternehmen zu sichern. Das Gelände der ehemaligen Deurag-Nerag-Raffinerie in Misburg wäre nach aufwendiger Bodensanierung mit rund 45 Hektar Fläche eine Möglichkeit.

Das Wasserflächenkonzept soll private Bäder, Seen, Kanäle und Flüsse einbeziehen. Dadurch, so die Hoffnung, könne sichtbar werden, wo beispielsweise für den Sport noch ungeahnte Chancen liegen.

Von Vera König