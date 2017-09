Am Sonntag ist das E-Paper der NP gratis

Bundestagswahl

Sie wollen alle Informationen zur Wahl haben, bevor Sie am Sonntag ins Bett gehen? Kein Problem, die NP macht es möglich.

Hannover. Normalerweise ist das E-Paper ein Service für Abonnenten, die eine Online-Zusatzgebühr zahlen und damit die Zeitung am Computer oder auf dem Tablet schon am Vorabend des Erscheinens lesen können. Gegen 22 Uhr sind stets alle Seiten als E-Paper verfügbar. Am Wahl-Sonntag, dem 24. September, öffnen wir das Portal für alle, damit Sie den Service mal ganz kostenlos genießen und kennenlernen können.

Klicken Sie auf der Homepage der Neuen Presse unter www.neuepresse.de auf den Button E-Paper und geben Sie als Benutzername und Kennwort jeweils np ein. Und schon haben Sie am Sonntag ab 22 Uhr die Zeitung vom Montag auf Ihrem Bildschirm.