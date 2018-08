HANNOVER

Am Maschsee und an den Ricklinger Kiesteichen droht das große Fischsterben – eine Folge der seit Wochen anhaltenden Dürre. Bislang durfte die Stadt den künstlich angelegten See in der City mit bis zu 3600 Kubikmetern Wasser stündlich füllen. Jetzt hat der Fachbereich Gesundheit der Region sie gebeten, darauf zu verzichten. „das Wasser aus den Kiesteichen ist durch Blaualgen beeinträchtigt“, so Sprecher Klaus Abelmann. Außerdem sei der Pegel dort schon um 60 Zentimeter gesunken.

Das Baden an den Kiesteichen ist schon seit Tagen verboten. Wer sich dort sonnt, blickt an etlichen Stellen eher auf Algen als auf Wasser. „Den Fischen geht bald die Luft aus“ , beschreibt Heinz Pyka, Vorsitzender des Fischereivereins Hannover, die Folgen. Durch Photosythese produzierten die Algen tagsüber einen Überschuss an Sauerstoff, nachts zehrten sie diesen auf.

Pyka und viele Helfer kontrollieren jeden Abend den Sauerstoffgehalt der von ihnen genutzten Gewässer. Sie beobachten Sauerstoff-Schwankungen zwischen zehn Milligramm pro Liter am Tag und kaum mehr als zwei in der Nacht. Die für Fische kritische Grenze ist damit erreicht. Ohne Gegensteuern (etwa Oberflächenbelüftung der Teiche und des Sees) dürfte binnen kurzem ein Fischsterben wie in Hamburg drohen. Dort musste die Umweltbehörde gerade sechs Tonen toter Fische entsorgen. Auch die Muschelbänke an den Kiesteichen sind von der Dürre betroffen. „Auf ihren Füßen, denn die haben Muscheln, konnten sie gar nicht so schnell zurück, wie der Pegel sank“, sagt Pyka.

Im Maschsee ist das Wasser in 30 Zentimeter Tiefe inzwischen 27 Grad warm, hat die Region gemessen. Die Lage sei kritisch – erst mal für Fische und Badegäste, später für die Üstra-Flotte (die bestimmte Pegelstände braucht) und für die Nase der Maschseefest-Besucher.

