Hannover

Jede Menge Passagiere, aber viel zu wenig Parkplätze – das bereitet gerade am Airport Hannover Probleme. Flughafensprecher Sönke Jacobsen stellt fest: „Das Verkehrsverhalten hat sich geändert. Zur An- und Abreise werden Öffis kaum genutzt.“

Vielleicht sind es die Bauarbeiten auf einigen Bahnstrecken, die die Fluggäste abschrecken. Außerdem: Normalerweise finden Autofahrer am Flughafen freie Parkplätze zuhauf – mehr als 15 000.

Doch derzeit läuft es nicht normal. Jacobsen: „VW hat gut 800 Parkplätze angemietet, um dort T6-Transporter und Multivans abzustellen.“ Aufgrund fehlender Abgas-Zertifikate kann der Konzern zahlreiche Modelle nicht an seine Kunden ausliefern. Hintergrund ist die Umstellung der Abgastests vom NEFZ- auf das WLTP-Verfahren. Alle Neuwagen, die seit dem 1. September ausgeliefert werden, müssen den neuen Test absolviert haben und von den Behörden für den Verkauf freigegeben sein.

Zusätzliche Flächen reichen kaum aus

Die Nutzung der Flächen in Hannover durch Volkswagen fällt noch gering aus – verglichen mit Berlin. Auf dem Pannenflughafen BER hat der Konzern auf 8000 Stellplätzen Autos mit Lieferverzögerungen abgestellt. Die Mietkosten für dieses Jahr belaufen sich laut Flughafen dort auf gut eine Million Euro.

Am Airport Hannover sind bereits Ausweichparkplätze für 2000 Autos eingerichtet. Sie lassen sich mit dem Shuttle erreichen – was Jacobsen empfiehlt. „Starkes Verkehrswachstum beschert dem Airport heiße Herbstferien“, sagt er. An Spitzentagen würden bis zu 28 000 Passagiere den Flughafen nutzen. Im November habe man 700 000 Passagiere gezählt.

Die zusätzlichen Abstellflächen beim Tower und im Airport Business-Park Nord reichen kaum aus. „Bei steigendem Verkehrswachstum müssen wir mehr Parkplätze schaffen.“

Von Vera König