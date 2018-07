Altwarmbüchen

Nach elf Stufen liegt die Wohnung gleich links. An der hölzernen Wohnungstür klebt noch Blut. Zwei neongrüne Klebestreifen mit der Aufschrift „Amtlich versiegelt“ lassen nur erahnen, was in der Nacht zu Mittwoch hier geschah. Bis 11 Uhr vormittags war die Spurensicherung in der Straße An der Riehe in Altwarmbüchen im Einsatz. Zwei Stunden später wirkt dort bereits wieder alles wie immer. Dabei kam es in der Nacht gegen 3.30 Uhr zu einem heftigen Streit, bei dem der 39-jährige Stefano C. getötet wurde.

Frau klopft bei Nachbar, der ruft den Rettungswagen

Seine 34-jährige Freundin stach mehrfach mit einem Messer zu. Daraufhin realisierte sie, was sie getan hatte, klingelte bei einem Nachbar, der einen Rettungswagen rief. Auch die Tür des Nachbarn ist voller Blut. Die Sanitäter mussten den Mann vor Ort reanimieren – erfolglos. Stefano C. erlag wenig später seinen Verletzungen.

Getöteter war verhaltensauffällig

Der Getötete soll laut Angaben mehrerer Nachbarn drogenabhängig und verhaltensauffällig gewesen sein. Eine Nachbarin erzählt: „Neulich hat er einfach einen Fernseher und einen Kühlschrank aus dem Fenster geworfen.“ Die Frau wurde auch in der Nacht zu Mittwoch durch „lautes Gekloppe“ mitten in der Nacht wach. Das sei zwar keine Seltenheit und bereits öfter vorgekommen, doch dieses Mal „war es noch schlimmer“ als sonst, so die Anwohnerin.

Auch Ewa Plona-Hinze, Besitzerin des Blumenladens „Das Grüne Lädchen“, der direkt unter der Wohnung des Getöteten liegt, bestätigt diese Eindrücke: „Hier war täglich Geschrei und Theater. Auch Hilferufe habe ich ständig gehört. Und immer zwischen den beiden Personen“, sagt die 51-Jährige. Es hätte sich fast angedeutet, dass es mal eskaliert hier, aber das es natürlich soweit geht, damit rechnet ja niemand.“

Vor rund einem halben Jahr sei die Frau in das Leben von Stefano C. getreten, erinnert sich die Blumenhändlerin. Als vor 14 Tagen Fernseher und Kühlschrank auf ihr Grundstück fielen, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Passiert sei aber nichts. Sie glaubt, dass es nun ruhiger wird für sie und ihre Kunden im Laden.

Ruhig ist es auch am Mittwochmittag rund um den Tatort. Direkt neben dem Blumenladen unterhalten sich drei Frauen in einem Buchladen. Sie hätten von der Tat nichts mitbekommen. Auch sonst sei das Beziehungsdrama kein großes Thema im Ort.

War es Notwehr?

Die 34-jährige Freundin des Getöteten sitzt aktuell noch in Polizeigewahrsam. „Es muss geklärt werden, wie weiter mit ihr verfahren wird. Auch die Frage, ob es Notwehr war, spielt eine Rolle“, sagt Polizeisprecher Andre Puiu.

Fest steht bislang, dass die Frau zum Tatzeitpunkt nicht alkoholisiert war. Das Ergebnis eines Drogentests liegt laut Polizei noch nicht vor.

Von Timo Gilgen