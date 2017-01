© Wilde

Hannover

Altes Handwerk: „Ich bin ein Qualitätsfetischist“

Das Handwerk hat goldenen Boden - so hieß es einmal. Vor allem kleine Handwerksbetriebe kämpfen aber mittlerweile um ihre Existenz, gegen Massenproduktion und Internethandel. In Hannover gibt es noch einige traditionelle Handwerksberufe. Die NP stellt in dieser Serie mehrere Betriebe vor. Im ersten Teil geht es um den Seiler Hans-Dieter Jähnig-Rockmann.