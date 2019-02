HANNOVER

Im alten Schlachthof ist Leben drin: Das Gewerbegebiet im Stadtteil Bult bleibt bis 2029 unter der Generalvermietung der Gewerbepark Alter Schlachthof Hannover GmbH. Das hat die Stadt als Eigentümerin jetzt mitgeteilt und den nur noch bis 2021 gültigen Mietvertrag vorzeitig verlängert. Die Verwaltung ist damit der Bitte der Schlachthof-GmbH nachgekommen, die in ein Gebäude eine größere Summe investieren und deshalb Planungssicherheit haben möchte, wie die Stadt in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses ausführte. Dass die Generalmieterin auch darüber hinaus in den Gebäudebestand investiert, ist ebenfalls Bestandteil der jetzt geschlossenen neuen Mietvereinbarung für die kommenden zehn Jahre.

Betriebe aus allen möglichen Branchen finden sich hier

Das Gelände des 1882 gegründeten Schlachthofes beherbergt auf seinen rund 55 000 Quadratmetern heute etwa 70 Betriebe, meist Kleinbetriebe. Anfang der 1990er Jahre musste die Stadt sich ein Nutzungskonzept überlegen, nachdem die Fleischversorgung Hannover GmbH in Konkurs gegangen war. Auf dem Gelände des Alten Schlachthofes sind aktuell etwa eine Ateliergemeinschaft, eine Party-Service-Firma, eine Spezialitäten-Kaffeerösterei, ein Unternehmen, das Multifunktionsmöbel entwirft und produziert, ein Gewürzhaus, ein Tierlabor für Tierkliniken und Tierärzte sowie der Flüchtlingsrat Niedersachsen untergebracht. Insgesamt arbeiten auf dem ehemaligen Schlachthof-Gelände etwa 300 Beschäftigte.

In die Gespräche über die Mietverlängerung war auch die Hanova-Gewerbe-GmbH über ein Immobilienkonzept für den Gewerbepark eingebunden. Sie ist ein Schwesterunternehmen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Hanova und kümmert sich unter anderem um Gewerbeimmobilien. Parallel zur Verlängerung des Mietverhältnisses hat die Stadt mit der Hanova- Gewerbe-GmbH einen Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet, der in Kürze unterschrieben werden soll. Damit will sich die Stadt das Gelände des Alten Schlachthofs dauerhaft sichern.

Die Freiflächen wolle sie als Standort für weitere kleine und mittlere Unternehmen weiterentwickeln, so die Stadt. Der Rat und der Hanova-Aufsichtsrat müssen dem Erbbaurechtsvertrag allerdings noch zustimmen.

