HANNOVER

Wirds der feine Grieche Aresto? Das bodenständige Reimanns Eck? Der trendige Burgerladen Duke? Fünf Top-Restaurants hatten die Gastrokritiker der NP nominiert, fünf weitere Kandidaten für den begehrten Titel „ Restaurant des Jahres“ steuerten die Kollegen der HAZ bei. Nun ist das Voting für die zehn Restaurants und die zehn nominierten Bars oder Kneipen beendet, mehr als 10.000 Leser haben ihre Stimme abgegeben, ein fantastischer Erfolg. Am Sonnabend stellen wir in der NP die Top-3 schon einmal vor, mehr wird allerdings vor der Nacht der Gastronomie am 4. März im Kuppelsaal nicht verraten.

Für die große Party im HCC, bei der ab 19 Uhr die beiden Publikumsawards wie auch der Jurypreis vergeben werden, gibt es nur noch Flanierkarten (24 Euro). Das Gastro-Highlight des Jahres wird wohl ausverkauft sein, erwartet werden 2500 Gäste.

Kein Wunder bei dem Star-Aufgebot: Bambi-Preisträgerin Ruth Moschner führt durch den Abend und begrüßt auch Sternekoch Nelson Müller, ein TV-Dauerbrenner und Sympathieträger am Herd. Die Party ab 20.30 Uhr wird veredelt durch den Berliner Sänger Cosmo Klein, House-Diva Alexandra Prince, DJ TMSN, Rapper Chris Brow und Saxofon-Virtuose Oleg Rool. Präsentiert von Hannover Concerts gibts ab 22.30 Uhr sogar noch ein kleines Konzert: Elektro-Pop-Ikone Fritz Kalkbrenner bringt Gold-Hits wie „Get a Life“, „Facing the Sun“ oder „Back Home“ mit nach Hannover. Mit Radio Hannover und den DJs Wencki und Aleksey gehts durch diese Nacht der Gastronomie, die der Neustart sein soll für ein Branchen-Event, das die Stadt so vermisst hat.

Restkarten für die Nacht der Gastronomie gibt es in allen NP-Geschäftsstellen, auch in der Langen Laube.

Von Christoph Dannowski