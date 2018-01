Alles gelogen? Neue Vorwürfe

Affäre im Rathaus

Hat die Lebensgefährtin von Kulturdezernent Harald Härke Anspruch auf Schadenersatz, weil ihr die schon zugesagte Stelle entging. Die Stadt behauptet ja, ein renommierter Arbeitsrechtler zweifelt das an.

Hannover. Die Affäre Härke wird zunehmend zum Fall für Juristen. Die Stadtverwaltung bezichtigt den Kulturdezernenten jetzt in einer Mail an die NP der Lüge.

Härke behauptet nach wie vor, das Stellenbesetzungsverfahren zugunsten seiner Lebensgefährtin im Kulturbüro gestoppt zu haben – und zwar Monate, bevor OB Stefan Schostok das Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnete. Auf Anfrage der NP teilt Stadt-Sprecherin Konstanze Kalmus mit: „Das Auswahlverfahren wurde weder aufgehoben noch gestoppt, sondern seitens des ehemaligen Personal- und Kulturdezernenten bis zu einer verbindlichen Zusage nach der Zustimmung des ÖPR (Örtlicher Personalrat) vorangetrieben. Damit könnte ein Rechtsanspruch geltend gemacht werden.“ Auch bei der Akteneinsicht im Rathaus hatten Politiker erfahren, dass Härkes Lebensgefährtin möglicherweise Schadensersatzansprüche gelten machen könne.

CDU-Fraktionschef Jens Seidel will jetzt von der Kommunalaufsicht wissen, wann eine Stelle wirklich besetzt ist – nach schriftlicher Zusage und Anforderung an den bisherigen Fachbereich oder aber nach mündlicher Übereinkunft. Nach NP-Info hat ein renommierter Arbeitsrechtler festgestellt, ohne schriftliche Zusage seien keine Ansprüche einklagbar.

Die CDU verstärkt im Zusammenhang mit der Affäre ihre Kritik an Schostok. „Mit seinem miserablen Krisenmanagement und den vielen Ungereimtheiten schadet der Oberbürgermeister der Stadt“, sagt Hannovers CDU-Vize Maximilian Oppelt.

Der OB stehe inzwischen im Zentrum der Affäre. Der CDU-Vize greift den Verwaltungschef vor allem so hart an, weil der die Mail übersehen haben will, in der Härke von seinem mündlich vereinbarten Rücktritt zurücktrat. Schostok scheine sich auch bei der Bewerbung Hannovers als Europäische Kulturhauptstadt (Seite 14) „gegen das Mannschaftsspiel mit allen politischen Kräften und für den Alleingang zwecks persönlicher Profilierung entschieden zu haben“.

Der Fall und die Folgen wird morgen Thema in der Ratssitzung sein. Auf der Tagesordnung (Beginn 15 Uhr) stehen gleich drei aktuelle Stunden.

Von Vera König