Hannover

Maler, Designer, Architekt: Alessandro Mendini verdankt Hannover zwei international beachtete Wahrzeichen und Schmuckstücke: den markant gelbschwarzen Busstop am Steintor und das flaschengrüne Mendini-Gebäude im Madsack-Medienzentrum. Der gefeierte Entwerfer ist nun im Alter von 87 Jahren in Mailand gestorben.

Mendini war ein Glücksfall für Hannover

„ Alessandro Mendini war ein Glückfall für uns – und auch für Hannover“, sagt der heutige Madsack-Aufsichtsratschef Herbert Flecken, der das Gebäude 2007 als Vorsitzender der Geschäftsführung eröffnet hatte. „Der Bau wird nun zu einer Art Mendini-Gedenkstein in und für Hannover; wir werden die wunderbare kreative Zusammenarbeit nicht vergessen.“

Markant: Das Mendini-Gebäude zur blauen Stunde. Der Entwurf prägt das Steintor mit. Quelle: Schaarschmidt

Mendini war einer der letzten Künstler unter den Designern, der sich um Funktionalität, Rationalität und Form eher wenig scherte und für Weltmarken wie Alessi, Swatch, Cartier, aber auch für Fiat und Fiorucci arbeitete.

Überraschende Farbkombinationen und außerordentliches Design

Zu seinen schönsten Stücken zählt „ Anna G.“, dieser sanfte Korkenzieher, ein lächelnder Pagenkopf, eine Gestalt, die einen umarmen will und dabei hilft, die Welt ein wenig zu vergessen. Typisch Mendini, der mit überraschenden Farbkombinationen und außerordentlichem Design die Gegenwart ein wenig freundlicher gemacht hat.

Lass dich umarmen: Der berühmte Korkenzieher „Anna G.“ von Alessi. Quelle: Handout

In einem Manifest schrieb er einmal: „Ersinne das Objekt nach seinem Erscheinungsbild und nicht nach seiner Funktion.“ Zweimal, 1979 und 1981, hat Mendini den Compasso d’Oro gewonnen, den Nobelpreis der Designer.

Steintor : Prächtiges Gebäude in ein Problemviertel

Zu seinen wichtigen Architekturentwürfen gehören noch das Museum in Groningen oder der Paradise Tower in Hiroshima. Hannover steht nun auch für immer in seiner Werkliste. Sein Konzept für das Steintor sah er so: Natürlich klappt es, in ein Problemviertel ein prächtiges Gebäude und einen entsprechenden Busstop zu stellen: Es gehe um Aufwertung. Wie, wenn man einen tollen Designerstuhl in ein schrottiges Ambiente stellt. Irgendwann fängt man an, darüber nachzudenken, ob denn eigentlich das Umfeld überhaupt noch passt.

Mendini gehört zu den großen Designern des 20. Jahrhunderts – neben Ettore Sottsass, Philippe Starck und Michele de Lucchi. In Mailand hat Mendini Architektur studiert, danach hier ein Studio eröffnet, das er zusammen mit seinem Bruder Francesco betrieb – ganz in der Tradition der italienischen Renaissance, in der alle Künste zusammen kamen. „Ich finde es interessant, Methoden des Kunsthandwerks, des Designs, der Architektur und der Mode zu nutzen und zu mischen.“

Mendini-Werke sollen Menschen beruhigen

Und das tat er überaus lustvoll. Wie bei einem seiner berühmtesten Stücke, dem „Proust-Chair“ – bei dem er sich einem prallen Armsessel nahm und über und über mit schrillen Farbtupfern besprenkelte. „Die heutige Welt ist sehr gewalttätig, schwierig, traurig“, befand er. „Daher hoffe ich, dass meine Objekte dazu beitragen, Menschen zu beruhigen. Dass sie Objekte mit Gefühl sind, mit denen die Menschen in Harmonie leben.“

Alessandro Mendini hatte die Aura eines Grandseigneurs, blieb immer freundlich und bescheiden. Nein, VIP wollte er nicht sein, das lehnte er auch bei der Einweihung seines Busstops ab. Er setzte sich lieber zu den Arbeitern auf den Steintorplatz. Es gab Currywurst und für den Meister Weißwein – beides in Pappe serviert. Sein schlichter Kommentar in seinem sympathischem k.u.k.-Deutsch: „Es ist gut.“

Von Henning Queren