Airport schafft Rekord

Flughafen Hannover

Unter 13 deutschen Flughäfen zeichnet der in Hannover am besten ab, wenn es um Pünktlichkeit gebt. Das zeigt eine neue Studie.

Hannover. Der Airport Hannover gilt als Flughafen der kurzen Wege. Und das zahlt sich aus. Das Fluggasthelfer-Portal, AirHelp, hat den Verkehr an den 13 größten deutschen Flughäfen 2017 analysiert und stellt fest: Die meisten Flugprobleme gab es in Berlin-Tegel, die wenigsten in Hannover.

Deutschlandweit starteten 2017 im Schnitt mehr als 500 Passagierflüge pro Tag nicht nach Plan. Die wenigsten unplanmäßigen Flugbewegungen gab es am Airport Hannover. Hier hoben im vergangenen Jahr nur knapp 15,2 Prozent aller Flüge verspätet ab oder fielen aus. Auch die Flughäfen Bremen, Stuttgart, Leipzig/Halle und Dresden verzeichneten vergleichsweise gute Werte. An jedem dieser Flughäfen starteten 2017 mehr als 81 Prozent aller Flüge pünktlich.

Die schlechteste Note bekam der Flughafen Berlin-Tegel. Fast jeder dritte Flug hatte dort Verspätung. Auch in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg und München starteten jeweils mehr als 23 Prozent aller Flüge verspätet oder fielen aus.

„Bei uns sind die Rollwege kürzer. Wir profitieren von den parallelen Start- und Landebahnen. Und die Mitarbeiter auf dem Vorfeld machen einen tollen Job“, sagt Airport-Sprecherin Anika Studders.

Rekordverdächtig sind auch die neuesten Fahrgastzahlen. Im Januar wurden am Airport Hannover 321 703 Passagiere gezählt, ein Plus von sieben Prozent. 2017 starteten und landeten 5,87 Millionen Fluggäste – so viele wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Das war ein Wachstum von 8,5 Prozent im Vergleich zu 2016 (5,4 Millionen Passagiere).

Von Vera König