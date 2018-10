HANNOVER

Abfallentsorger Aha plant den Neubau seiner Zentrale in Groß-Buchholz und wird dafür inklusive einer Finanzreserve gut 35,5 Millionen Euro in die Hand nehmen. Zurzeit geht das Unternehmen von 31 Millionen Euro Baukosten aus. Den Bauantrag will der kommunale Entsorger im Dezember bei der Stadt stellen, Baubeginn ist im September 2019, die Fertigstellung für Oktober 2022 geplant, teilte Aha im zuständigen Abfallwirtschaftsausschuss mit.

Aktuelles Gebäude gilt als baufällig

Der viergeschossige Neubau in Passivhausbausweise ersetzt das aktuelle Gebäude, das als baufällig gilt. Der erste Teil entsteht auf dem Parkplatz am Eingang des Betriebsgeländes, dann wird das alte Gebäude abgerissen und der zweite Bauabschnitt beginnt. In dem Gebäude plant das Bremer Architekturbüro S3 Sozialanlagen und Büros für etwa 500 Müllwerker und Büromitarbeiter. Die Kantine mit etwa 150 Sitzplätzen sieht Architekt Burkhard Sasse im ersten Obergeschoss vor, in den beiden Etagen darüber sind dann die Büros angeordnet.

„Grüne Inseln“ mit Pflanzen

Im Erdgeschoss gibt es einige „grüne Inseln“ aus Pflanzen, auch die nach Innen offenen Gebäudewände des Kantinenhofs werden begrünt – durch einen sogenannten vertikalen Garten. Zudem sehen die Pläne eine Erweiterung des Parkdecks vor, und die Haustechnik wandert auf das Dach des Hauses. „Das wird ein nahtloser Umzug ohne Containerlösung“, sagt Aha-Chef Thomas Schwarz. Deshalb wolle man abschnittsweise neu bauen. Eine Verlegung von Sozialräumen, Kantinen und Büros sei etwa nach dem ersten Bauabschnitt ab Februar 2021 möglich, also gut eineinhalb Jahre vor Fertigstellung des Gesamtprojektes.

Von Andreas Voigt