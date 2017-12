AfD-Parteitag: Schutz mit Nato-Stacheldraht

Hannover

Am Samstag findet der AfD-Parteitag in Hannover statt. Bereits am Freitag hat die Polizei damit begonnen, das Hannover Congress Centrum (HCC) zu sichern.

Hannover. Am Samstag treffen sich die AfD-Anhänger zum Bundesparteitag im HCC. Für die Polizei bedeutet das harte Arbeit. Beim letzten AfD-Parteitag 2015 sorgten rund 200 Gegner der Partei für Probleme. In diesem Jahr rechnet die Polizei mit einer höheren Anzahl an Störern. Bereits am Freitag wurden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen und das HCC mit Nato-Stacheldraht gegen ein Vordringen der Gegner gesichert.

Zudem sind mehrere Kundgebungen angemeldet: „Mit Protestaktionen vielfältigster Art ist zu rechnen“, sagte Polizeidirektor Uwe Lange am Freitag. Aktivisten künidgten zudem Blockaden an. „Letztendlich geht es den Protestlern darum, den AfD-Bundesparteitag zu verhindern.“ Allein zu zwei Kundgebungen im Zentrum von Hannover erwartet die Polizei rund 8500 Teilnehmer. Auch Beamte aus anderen Bundesländern sind am Wochenende im Einsatz. Die genau Anzahl wollte die Polizei nicht nennen.