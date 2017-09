AfD-Erfolg wegen Frust und Enttäuschung

AfD-Wahlparty am Sonntagabend in Berlin - es gibt Lebkuchen.

Bundestagswahl

Das nennt man einen Wahlsieg: In Hannover und im Umland hat die AfD ihren Stimmenanteil seit der Bundestagswahl 2013 beinahe verdreifacht. Für Jörn König, AfD-Chef in Hannover und bald Bundestagsmitglied, ist das kein Wunder. „Die Leute sehen, dass ihr Schwimmbad oder ihre Sparkasse schließen müssen. Und plötzlich ist ganz viel Geld für Flüchtlinge da.“

Hannover. Er bezeichnet sein politisches Engagement als „Notwehr“. Es ist viel Frust und Enttäuschung bei den AfD-Wählern im Spiel.

In Hannover ist die Partei Herrenhausen-Stöcken (11,5 Prozent) am stärksten. Im Umland erreicht die AfD in Ronnenberg (12,4) Langenhagen (12,2) und Laatzen (12) die besten Ergebnisse bei den Zweitstimmen. Die AfD punktet vor allem in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit, bei Nichtwählern und älteren Männern, lautete nach der Kommunalwahl die Analyse von Politologen der Leibniz Universität in Hannover. Das ist wohl auch bei der Bundestagswahl 2017 wieder der Fall.

Für SPD-Chef Matthias Miersch ist auffällig: „Die AfD-Hochburgen liegen wohl in Vierteln mit dichter Wohnbebauung. In Mühlenberg und Wettbergen holte die AfD in einzelnen Vierteln Ergebnisse von bis zu 26 Prozent. Doch auch in gut situierten Gegenden wie Bemerode-Kirchrode-Wülferode erreicht die Protestpartei 8,8 Prozent – ähnlich wie in Isernhagen, wo es immerhin 9,1 Prozent wurden. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) meinte zu dieser Entwicklung: „Es gibt Menschen, die fühlen sich abgedrängt.“ Diese Empfindung spiegelt sich auch jenseits der objektiv materiellen Lage wieder. Es geht um Verlustängste.

CDU-Parteichef Hendrik Hoppenstedt hat beobachtet, wie die AfD kurz vor der Wahl das Flüchtlingsthema wieder hochgezogen habe. AfD-Politiker Jörn König wirft CDU und SPD „Rechtsbruch“ vor, als die Grenzen 2015 geöffnet wurden. Das ist ein scheinbar rationales Argument. Die wahre Botschaft lautet: Wohlstand nur für Deutsche; so holt man Stimmen bei Leuten, die ihre gesellschaftliche Deklassierung fürchten.

„Aus der Idylle entspringt der Zorn“, nannte es Professor Henrik Müller auf Spiegel-Online. Er beschreibt damit, den hohen AfD-Zuspruch in ländlichen Gebieten. In der Region Hannover ist dieser Trend in abgeschwächter Form auch erkennbar. In der Stadt holte die Partei 8,3 Prozent der Zweitstimmen, im Umland 10,3. Der Grund liegt nach Expertenmeinung im Rückgang der öffentlichen Infrastruktur in den Dörfern. Hinzu kommt der demografische Faktor. Die Bevölkerung auf dem Land überaltert. Im Umland der Region sind die Infrastruktur-Probleme und die daraus resultierende demografische Entwicklung noch nicht so gravierend wie andernorts. Auf diesem Politikfeld sind die etablierten Parteien gefordert – auf allen politischen Ebenen.

Von Thomas Nagel