Hannover

Statt zum Stethoskop griffen viele Ärzte am Mittwoch zum Transparent. Um bessere Arbeitsbedingungen zu erstreiten, hatte die Gewerkschaft Marburger Bund Mediziner aus kommunalen Krankenhäusern zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In und um Hannover waren nahezu alle Standorte des Klinikums der Region (KRH) betroffen.

Hintergrund des Warnstreiks: Die Tarifverhandlungen des Marburger Bunds mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) waren im März gescheitert. Die Gewerkschaft fordert von der VKA vor allem, die Gesamtarbeitslast zu verringern, etwa durch eine Reformierung der Arbeitszeiterfassung, zwei freie Wochenenden im Monat und das Vermeiden von Vollarbeit nach Bereitschaftsdiensten. „Unsere Tätigkeit in den Krankenhäusern ist das Rückgrat der medizinischen Versorgung. Unser Beruf muss auch künftig für junge Menschen attraktiv sein. Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, wird der Ärztemangel noch größer werden – mit katastrophalen Folgen für die Gesundheitsversorgung“, warnte Hans Martin Wollenberg, Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen.

Notdienstvereinbarung im Regionsklinikum

Weiße Kittel und bunte Transparente prägten am Mittwochmorgen das Bild im Bahnhof Messe/ Laatzen. Um 9.45 Uhr ging es mit dem Zug nach Frankfurt zur zentralen Kundgebung auf dem Römerberg. Rund 90 Mediziner aus der Region fuhren mit, andere reisten in Fahrgemeinschaften an. „An dem Streik beteiligen sich Ärzte aus nahezu allen KRH-Standorten“, teilte Stephanie Hübner, Pressereferentin beim Marburger Bund auf Nachfrage mit. Besonders viele kamen demnach aus Neustadt, aber auch Gehrden, Siloah und die Klinik in der Nordstadt waren von Ausfällen betroffen. Zu den Auswirkungen gab es von KRH-Seite am Vormittag zunächst noch keine Aussagen. Im Vorfeld war man davon ausgegangen, dass sich die Einschränkungen in Grenzen halten werden. Vorsorglich hatte man mit dem Marburger Bund Notdienstvereinbarungen getroffen. Die Versorgung der Patienten sei daher gesichert.

Falscher Alarm im Clementinenhaus

Falschen Alarm löste der Streikaufruf hingegen im DRK-Krankenhaus Clementinenhaus aus. Der Marburger Bund hatte die Klinik in der Lützeroder Straße ebenfalls auf die Streikliste gesetzt. Nach Rücksprache mit der Einrichtung stellte sich jedoch heraus, dass dort bereits alle Mediziner nach dem Tarifvertrag des Marburger Bundes angestellt sind. Besorgte Patienten, die sich im Krankenhaus gemeldet hatten, konnten wieder beruhigt werden. „Wir sind mittlerweile auch von der Streikliste genommen worden“, erklärte Pressesprecherin Veronika Kolms. Auch das Gesundheitsamt war nach eigener Aussage nicht betroffen. Es gab dort keine Einschränkungen im Betrieb.

Von André Pichiri