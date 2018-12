HANNOVER

Ein künstliches Kniegelenk, mehr als drei Jahre Rechtsstreit und 47.270 Euro Schmerzensgeld. Barbara Meier (68, Name geändert) aus Immensen ( Lehrte) denkt bei jedem Schritt an den 4. April 2014. Damals wurde sie im Lehrter Krankenhaus am falschen Knie operiert. In einem Vergleich vor dem Landgericht Hannover erkämpfte sie sich jetzt das Schmerzensgeld. Da auch noch Fehler bei der Nachoperation im Friederikenstift geschehen sind, beteiligt sich diese Klinik zu 40 Prozent an der Summe.

„Wir sind zufrieden mit dem Vergleich. Für meine Mandantin war es wichtig, dass der Rechtsstreit nach mehr als drei Jahren endlich zu Ende ist“, sagt Rechtsanwalt Karsten Heidemann. Er sei überrascht, dass das Friederikenstift so stark in die Verantwortung genommen worden sei. Schließlich haben die Ärzte in Lehrte das falsche Knie operiert.

„Ich hatte keine Schmerzen im Knie“, sagt Barbara Meier. Jetzt habe sie ein künstliches Kniegelenk, könne nicht mehr radfahren und habe Probleme bei der Gartenarbeit. Ihr ist der Alptraum eines jeden Patienten widerfahren. Nach einem Sturz hatte sie im linken Knie eine Schienbeinkopf-Fraktur. Unter Narkose entschlossen sich die Chirurgen, dennoch das rechte Knie zu operieren. Es habe ein großes Hämatom und Schwellung des rechten Knies gegeben, begründeten die Ärzte vor Gericht ihre eigenmächtige Entscheidung.

Ein Gutachter befand, dass diese Schilderungen im Vergleich mit den Eintragungen im OP-Bericht übertrieben seien. Bei den Voruntersuchungen sei auch immer nur vom linken Knie die Rede gewesen. Der Klinikleiter meinte allerdings, dass auch im rechten Knie eine Schienbeinkopf-Fraktur vorgelegen habe. Das konnte allerdings nicht bewiesen werden.

Nun kam es zum Vergleich. Und das Ergebnis liegt mit mehr als 47 000 Euro nahe an den Forderungen der Klägerin. Sie hatte 50 000 Euro Schmerzensgeld und 18 000 Euro Schadensersatz gefordert.

So oder so: Noch heute leidet die Klägerin unter einem Ziehen im Gelenk und einem veränderten Gang. „Ich bin unsicher geworden, und steige auf keine Leiter“, sagt sie. Sie hätte lieber Geld gegeben und ihre Gesundheit behalten, als diesen ganzen „Zirkus“ zu durchleben. Ironie der Geschichte: das verletzte Knie ist gut ausgeheilt.

Von Thomas Nagel