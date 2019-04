Hannover

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für kommenden Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik an kommunalen Kliniken und in öffentlichen Gesundheitsdiensten aufgerufen. Betroffen sind auch Krankenhäuser in der Region Hannover.

„Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen für uns überschaubar bleiben“, sagte Bernhard Koch, Sprecher des Klinikums Region Hannover am Montag auf Anfrage. Es würden sich wohl 200 Ärzte niedersachsenweit beteiligen, schätzt er. Wie viele davon aus den Häusern der Region kämen, könne er zwar nicht sagen. „Ich denke aber, dass dies unseren Klinikbetrieb nicht groß tangieren wird. Sicherheitshalber haben wir aber eine Notdienstvereinbarung mit dem Marburger Bund abgeschlossen.“ Ärzte von fünf Standorten des Klinikums würden sich wohl beteiligen, der Betrieb aber voraussichtlich planmäßig weitergehen können. „Wenn es nach der Urabstimmung zu einem mehrtägigen Streik kommen sollte, könnte es aber Probleme geben.“

Kliniken und Gesundheitsämter betroffen

Auch Gesundheitsämter sollen nach Informationen des Marburger Bunds bestreikt werden. Der Region liegen darüber aber keine Informationen vor. „Wir gehen derzeit davon aus, dass unser Gesundheitsamt geöffnet bleibt“, so Sprecherin Sonja Wendt.

Mehr als 50 Krankenhäuser landesweit und Gesundheits­ämter sind laut der Gewerkschaft vom Warnstreik betroffen. Ärzte aus allen Teilen Niedersachsens wollen an der zentralen Kundgebung auf dem Römerberg in Frankfurt/Main teilnehmen. Die Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) waren im März gescheitert.

Laut Marburger Bund sollen allerdings alle zehn Einrichtungen des Klinikums der Region bestreikt werden. Ebenfalls die DRK-Klinik Clementinenhaus, da auch dort Ärzte nach dem VKA-Tarifvertrag angestellt sind. Von dort war bislang keine Stellungnahme zu bekommen.

Der Marburger Bund fordert von der VKA vor allem, die Gesamtarbeitslast zu verringern, etwa durch manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung, zwei freie Wochenenden im Monat und das Vermeiden von Vollarbeit nach Bereitschaftsdiensten.

Von Andreas Krasselt