Doppelmord

Älteres Ehepaar in Springe getötet

Am Mittwochabend ist in Springe ein älteres Ehepaar getötet worden. Nachbarn hatten gegen 20.30 Uhr Hilferufe aus der Wohnung der 82-Jährigen und ihres 75 Jahre alten Ehemannes gehört und die Polizei alamiert. Die Beamten fanden das Paar leblos in ihrer Wohnung.