Hannover

Wird jetzt alles gut am Aegidientorplatz? Nur einen Tag nachdem die NP über Gefahren während des Umbaus berichtet hatte, justierte die Stadt die Ampelschaltung neu. Und zwar so, dass nicht mehr Autos die Grünphase von Radfahrern blockieren, die aus der Hildesheimer Straße kommend Richtung ehemaliger Sparkasse fahren wollen.

Radfahrer kommen jetzt flüssig über die Straße

Von der provisorischen Radfahrer-Ampel hängt nur noch der Stecker in der Luft. Die alte Ampel ist wieder in Betrieb – aber mit neuem Programm. Denn während sonst regelmäßig noch Fahrzeuge, die vom Friedrichswall aus weiter Richtung Marienstraße und Schiffgraben fuhren, die Kreuzung bei Radfahrer-Grün versperrten, kommen Fahrräder neuerdings flüssig und ungefährdet parallel zu den Fahrzeugen über die Straße, die aus der Hildesheimer Straße kommend in Richtung Friedrichswall fahren.

Gefährlich: So stellte sich noch vor wenigen Tagen die Situation für Radfahrer am Aegidientorplatz dar. Quelle: Behrens

Laut Stadtsprecher Dennis Dix werden die Arbeiten auf der Kreuzung in den nächsten Tagen abgeschlossen. In diesem Zeitraum sei auch „ein Feintuning“ der Ampelablage geplant, die eine neue Steuerung bekommen hat.

Von Christian Bohnenkamp