Hannover

Wer als Radfahrer einfach bei Grün über den Aegidientorplatz fahren will, lebt gefährlich. Ein Problem war das schon immer. Durch die Umbauarbeiten auf der Kreuzung hat sich die Situation allerdings noch einmal verschärft.

Wegen der Rückstaus blockieren oft so viele Fahrzeuge die Kreuzung, dass die Grünphase für Radfahrer kaum reicht, um diese zu überqueren. Oder sie müssen sehr viel Mut aufbringen und sich zwischen den Autos durchzwängen.

Stadt: Autofahrer verhalten sich regelwidrig

An der Schaltung der provisorischen Ampelanlage liegt das aus Sicht der Stadt allerdings nicht. „Das Problem für Radfahrer tritt auf, wenn sich Autofahrer regelwidrig verhalten und in den Knoten einfahren, obwohl erkennbar ist, dass sie damit andere Verkehrsteilnehmer behindern“, sagt Sprecher Dennis Dix.

Allerdings wirbt die Stadt auch für Verständnis. „Bei Baumaßnahmen am Aegi als einem der wichtigsten und zentralsten Knotenpunkte der Stadt ist immer mit Behinderungen und temporär auftretenden Stauerscheinungen zu rechnen“, erklärt Dix. Nach Beobachtungen der Verwaltung „gibt es zeitweise auftretende Staus“, insgesamt könne der Verkehr aber abgewickelt werden.

Bald weniger Wartezeit für alle Verkehrsteilnehmer?

Aber es soll besser werden. Denn die Stadt baut den Aegidientorplatz um, damit es weniger Stress auf der Kreuzung gibt. Sie modernisiert die Ampelanlage und baut einen neuen Radweg über die Kreuzung. Vor allem Radfahrer und Fußgänger sollen so schneller auf die andere Seite des Platzes kommen. Besser werden soll es aber für alle – so das Ziel des Umbaus, der am 8. April begonnen hat und für den auch die provisorischen Ampeln aufgestellt wurden. Die Stadt hat eine „Reduzierung der Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer“ in Aussicht gestellt. Die Arbeiten sollen am Donnerstag (14. April) abgeschlossen werden. Bis dahin wird es wohl noch stressig zugehen.

Von Christian Bohnenkamp