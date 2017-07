Fuß vom Gas – dieses Gerät ist ein mobiles Blitzgerät..

© Wulf-Dettmer

Hülptingsen

Achtung, das ist ein Blitzer!

Ein merkwürdiger futuristisch aussehender großer massiver Metallkasten stand am Donnerstag plötzlich in Hülptingsen (Burgdorf) am Straßenrand. Des Rätsels Lösung: Es handelt sich um einen brandneuen mobilen Geschwindigkeits-Messanhänger der Polizei.