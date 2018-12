Hannover

Gelbes blinken – mehr zeigt sie am Dienstagvormittag nicht, die Ampelanlage an der viel befahrenen Pferdeturmkreuzung. Die Firma Siemens bringt die Anlage seit etwa 9 Uhr morgens auf den technisch neuesten Stand. Etwa zwei Stunden soll der Vorgang dauern. Auto-, aber auch Stadtbahnfahrer müssen so lange ohne Ampelschaltung auskommen.

Verkehrsbehinderungen erwartet die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen erfahrungsgemäß nicht, aber „gefährliche Situationen“, so ein Sprecher. Aus mehreren Richtungen fahren PKW in den Knotenpunkt ein, auch die Üstra muss kreuzen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich umsichtig zu verhalten.

Von Simon Polreich