Steimbke

Das war so nicht geplant: Als ein 19-Jähriger im Kreis Nienburg an der Weser mit seinem Traktor durch Steimbke fuhr, hat er acht Tonnen Kartoffeln verloren. Offenbar kannte sich der Teenager noch nicht so gut aus mit dem Trecker und hatte aus Versehen den Anhänger geöffnet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Kartoffeln landeten auf der Hauptstraße, die daraufhin am Montagabend für zwei Stunden gesperrt war. Die Feuerwehr rückte aus und half, die Kartoffeln wieder einzusammeln. Der 19-Jährige hatte sie frisch vom Feld abgeholt.

Von Sonja Wurtscheid