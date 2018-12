Hannover

Im Blickpunkt stehen sie schon länger, jetzt wird ihnen von staatlicher Seite auch geholfen: Schulen mit besonderen Herausforderungen bekommen in Hannover in den nächsten zwei Jahren besondere Unterstützung.

Zum Sommer 2019 will die Stadt ein Konzept vorlegen, durch das Schüler mit schwierigen Startbedingungen Chancengleichkeit bei der Schulbildung erhalten sollen. Im zuständigen Ausschuss für Schule und Bildung hat die Stadt am Mittwoch angekündigt, an Schulen sogenannte Schulentwicklungsteams (SETs) zu bilden – ein mehrköpfiges Kompetenzteam aus Schulsozialarbeitern, Schulpsychologen oder Schulentwicklungsberatern.

Pro Woche stehen insgesamt acht Schulen 15 Stunden zu, in denen diese Teams arbeiten können. „Acht Schulen haben ihre Mitarbeit zugesagt“, sagte Stefan Rauhaus vom Fachbereich Schulen. Die Stadt führt mit ihrer Hilfe im Prinzip zwei Projekte zusammen: „Schule Plus“ vom Land Niedersachsen und das Programm „Schulen mit besonderen Herausforderungen“. Bei „Schule Plus“ wurden acht hannoversche Schulen von insgesamt 20 landesweit ausgewählt: die Grundschulen Hägewiesen, Mühlenberg, Wendlandstraße und Tegelweg sowie die Peter-Ustinov-Oberschule, die Johannes-Kepler-Realschule und die IGSen Badenstedt und Vahrenheide/Sahlkamp. Sie fördert das Land mit 2,4 Millionen Euro.

Dazu kommen zusammen 750. 000 Euro, die die Ampelgruppe im Rat für den Doppelhaushalt 2019/2020 bereitstellt – für das Programm „Schulen mit besonderen Herausforderungen“. Hierzu zählen Schulen mit steigenden Schülerzahlen und sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, mit einer hohen Anzahl an Schülern aus sozial schwachen Familien und Flüchtlingskindern und einem stetig steigenden Bedarf an einer Ganztagsbetreuung.

„Das Programm ist ein Beitrag, wie wir Kinderarmut begegnen können, und ist auch eine Hilfe für Kinder mit Migrationshintergrund“, sagte Afra Gamoori, die schulpolitische Sprecherin der SPD. Hilfe von außen durch Fachkräfte sei sinnvoll und eine Chance, so Grünen-Schulexpertin Silvia Klingenburg: „15 Stunden pro Schule sind allerdings nicht viel und ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Dem pflichtete auch Arne Borstelmann ( CDU) bei. „Trotzdem ist das Projekt ein Versuchsballon. Das sollte man voll unterstützen.“

Die jetzt angelaufene Hilfe sei der richtige Weg, diesen Schulen zu helfen und sie in ihrer Arbeit zu unterstützen, so Andreas Bingemer ( FDP).

Gymnasium: Planungen laufen an

Hannover und sein 18. Gymnasium – das war eines der am heftigsten diskutierten schulpolitischen Themen des bald abgelaufenen Jahres. Das 18. Gymnasium kommt, und die Stadtverwaltung hat am Mittwoch im zuständigen Ausschuss für Schule und Bildung erste Planungsschritte bekanntgegeben.

Und die sehen so aus: Anfang 2019, voraussichtlich im Februar, hat die Stadt die Suche für zwei Standorte abgeschlossen. Bevorzugte Gebiete: der Südosten und der Nordwesten Hannovers, da dort laut vorgestellter städtischer Statistik die Versorgung mit gymnasialen Plätzen stadtweit am geringsten ist – pro Kind gibt es im Südosten zurzeit 0,14 Plätze, im Nordwesten sind es 0,38 Plätze pro Kind. Zudem spielen die verkehrliche Anbindung, die Grundstücksgröße und die Bevölkerungsstruktur eine entscheidende Rolle. Zum Südosten gehört etwa der Stadtteil Bemerode, zum Nordwesten Davenstedt und Badenstedt. Beide Gebiete waren bislang schon favorisiert in der Standortdebatte zurückliegender Monate.

Zur Raumfrage beim geplanten Schwerpunkt Inklusion, wie von der Politik gewünscht, will sich die Verwaltung nach dem jetzigen Stand im März 2019 äußern. Die Frage der privaten oder öffentlichen Trägerschaft soll im Juli geklärt sein, ebenso die Erarbeitung eines baulichen Konzepts. Und: Zum Schuljahr 2023/ 24 soll das 18. Gymnasium an den Start gehen – vielleicht. „Ob uns das gelingt, kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben so viele Unbekannte zu berücksichtigen“, sagte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski.

Nein zur IGS-Oberstufe

Für die IGS Südstadt endet das Jahr mit einer schlechten Nachricht: Nach Angaben von Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski im Ausschuss für Schule und Bildung hat die Landesschulbehörde den Antrag der Stadt auf Einrichtung einer Oberstufe an der IGS Südstadt abgelehnt.„Wir haben vor knapp zwei Wochen die vorläufige Ablehnung bekommen. Ende dieser Woche antworten wir der Behörde. Wir räumen die Gründe für das vorläufige Nein dann aus“, sagte die Dezernentin.

Das vorläufige Nein für die Oberstufe begründet die Landesschulbehörde mit zu geringen Schülerzahlen an der IGS. 54 sind mindestens vorgeschrieben, die IGS liege nach aktueller Lage knapp darunter. „Wir gehen davon aus, dass die IGS diese Mindestzahl in den kommenden Jahren stabilisieren wird“, so Rzyski. Der Start der Oberstufe ist für 2021 geplant, weil dann der Ausbau der Sekundarstufe I abgeschlossen ist. Welche weiterführende Schule wollen Hannovers Eltern als Nächstes nach dem 18. Gymnasium? Eine Antwort darauf soll eine Elternbefragung bringen, die die Ampelgruppe im November beschlossen hatte.

Am Mittwoch sollte diese Befragung verabschiedet werden, doch die Gruppe Linke/Piraten zog den Vorstoß in die Fraktion – Beratungsbedarf. Die Entscheidung über eine Elternbefragung fällt somit erst Anfang 2019. Mit der Befragung will die Politik belastbare Zahlen bekommen, die dann für die Stadtverwaltung als Grundlage für die mittel- bis langfristige Planung des Schulangebots in Hannover dienen sollen.

Von Andreas Voigt