Abu Walaa: Für den Hassprediger sind besondere Sicherheitsvorkehrungen angeordnet. Deshalb findet ein Prozess aus Lehrte wahrscheinlich im Hochsicherheitstrakt in Celle statt.

Abu Walaa: Gibt es einen zweiten Prozess in Celle?

Neuer Wirbel um Abu Walaa: Gegen den Hassprediger gibt es wahrscheinlich in Celle einen zweiten Prozess. Der Iraker ist wegen Beleidigung eines Justizbeamten im Knast in Sehnde angeklagt. Weil für Abu Walaa aber eine besondere Sicherheitsstufe gilt, kann die Verhandlung nicht – wie vorgesehen – im Amtsgericht Lehrte stattfinden, sondern wird wohl in den Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Celle verlegt.