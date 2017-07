Absage: Kleines Fest fällt ins Wasser

Kleinkunst

Das Kleine Fest im Großen Garten muss am Freitag, 14.Juli leider entfallen.

Hannover. Das entschieden die Organisatoren. Grund ist der für Hannover angekündigte Regen am Abend.

Eintrittskarten für den Termin werden bis zum 31. August in der Vorverkaufskasse des Künstlerhauses, Sophienstr 2, 30159 Hannover erstattet. In sehr begrenztem Umfang könnten die Karten auch für einen späteren Veranstaltungstag umgetauscht werden, so die Stadt Hannover auf der Homepage.