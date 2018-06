Hannover

Kommt die neue „Abordnungswelle“? Der niedersächsische Philologenverband glaubt, dass auch im kommenden Schuljahr eine große Zahl von Gymnasiallehrern an Grundschulen aushelfen müssen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne kündigte gegenüber der NP geplante Abordnungen an – welche Schulform am dringendsten Hilfe benötigt, sei aber noch nicht ganz klar. Die NP fragte an Hannovers Schulen, ob man für weitere Hilfseinsätze gewappnet ist?

Am Kaiser-Wilhelm-Ratsgymnasium stellt man bereits Lehrer mit sechs Wochenstunden einer Grundschule zur Verfügung. „Bislang wurden noch keine weiteren Abordnungen erbeten“, sagt Ralf Schubert, ständiger Stellvertreter der Schulleitung. Klar sei aber: Wenn man erneut den Personalmangel anderer Schulen ausgleichen muss, „reißt das Löcher in unsere Organisation.“ Mehr als Pflichtunterricht sei irgendwann nicht mehr möglich. „Schließlich ist auch der Markt an Gymnasiallehrern nicht gerade üppig bestellt.“

Andererseits sie auch der Wille zur Solidarität vorhanden. „Es gibt auch Gymnasiallehrer die gerne auch an die Grundschule gehen. Dennoch ist der Unterricht ganz anders als am Gymnasium und für viele eine Herausforderung“, so Schubert.

An der Wilhelm-Raabe-Schule sieht man sich ebenfalls an der Kapazitätsgrenze. Zwei Lehrer seien bereits an Grundschulen aktiv, weitere Abordnungen wurden bislang noch nicht angefragt.

Auch Gesamtschulen könnte die neue Abordnungswelle treffen. „Wir helfen gerne, sind aber selbst sparsam versorgt“, sagt Oliver Wolfskehl, Oberstufenleiter der IGS Linden. Derzeit leiste man acht Stunden Schützenhilfe in einer Grundschule, weitere Hilfsgesuche stünden derzeit noch aus.

Schützenhilfe der ganz anderen Art muss das Gymnasium Schillerschule leisten. „Wir sollen 50 Wochenstunden an Integrierten Gesamtschulen helfen“, sagt Rektorin Beate Günther. „Umgerechnet mehr als zwei komplette Lehrerstellen!“ Gegenseitige Hilfe sei wichtig, das verstehe sie. „Es kann ja auch durchaus sein, dass wir irgendwann Hilfe brauchen.“ Allerdings stelle die jüngste Forderung die Schillerschule mit ihren insgesamt 77 Lehrern vor eine schwierige Aufgabe. „Wir müssen jetzt gucken, wie wir das alles hinbekommen.“ Ob noch weitere Abordnungen an Grundschulen anstehen, könne sie jetzt noch nicht sagen. „Ich hoffe, dass es das gewesen ist.“

Von Simon Polreich