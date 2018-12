Hannover

Es ist eine zum Glück sehr seltene Alarmierung in Hannover: Verdacht auf Ebola. Den aber gab es am Mittwoch im Stadtteil Burg. Bei einer derart gefährlichen und hochgradig ansteckenden Krankheit müssen viele Einsatzkräfte aus unterschiedlichen Bereichen richtig miteinander agieren. Das erfreuliche Fazit: „Alle Beteiligten haben Hand in Hand gearbeitet, die Meldekette wurde wie vorgeschrieben eingehalten“, sagt Christina Kreutz von der Region Hannover.

Ebola-Verdachtsfälle müssen dem kommunalen Gesundheitsamt gemeldet werden. In diesem Fall verständigten das Team des Rettungsdienstes und der Notarzt die zuständigen Stellen – das ist unter anderem der Fachbereich Gesundheit der Region, der daraufhin entscheiden muss, welche Maßnahmen getroffen werden. Dazu gehört etwa auch die Sicherstellung, dass eine Amtsärztin persönlich die Probe entnehmen und in das Hochsicherheitslabor zur Analyse bringen kann.

Spezialkräfte der Feuerwehr sind dabei zur Unterstützung in ABC-Schutzanzügen vor Ort gewesen. Rettungskräfte mussten die Patientin während der bangen Stunden des Wartens in der Wohnung betreuen. Auch die Feuerwehr bestätigt: „Für einen Verdachtsfall dieser Art gibt es genau festgelegte Schritte, in denen beispielsweise Hinweise zur Schutzkleidung, Meldewege und Ansprechpartner verschiedener Behörden und Ämter niedergeschrieben sind, diese haben aus Sicht der Einsatzkräfte sehr gut funktioniert.“

Am Ende die Entwarnung: Die Frau ist nicht am Ebolafieber erkrankt, sie wird in einem Krankenhaus versorgt. Kreutz sagt: „Wir sind alle froh, dass sich der Verdacht nicht bestätigt hat.“ Gleichzeitig sei es gut zu wissen, dass Hannovers Einsatzkräfte sowie das Gesundheitsamt gerüstet sind.

Von Eva-Maria Weiß