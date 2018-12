Ein Jahresrückblick der leckeren Sorte: Oliver Hodemacher (Mövenpick), Jörg Lange (Lindenkrug), Ronny Spaniel („La Rock“) und Karl-Heinz Friedel („Vier Jahreszeiten“) lassen die NP-Leser jede Woche in ihre Kochtöpfe blicken und teilen ihre besten Rezepte. Heute verraten Sie, was Ihnen 2018 am besten geschmeckt hat.