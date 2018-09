Hannover

Vor allem bei jungen Familien mit Kindern, die in dicht besiedelten Stadtteilen wohnen, sieht Helene Grenzebach viel Potenzial. Die Mitarbeiterin des Radfahrerclubs ADFC in der Region ist in die List gekommen, um dort für Lastenräder die Werbetrommel zu rühren. Als umweltfreundliche Alternative zum Auto, die auch ganz schön viel transportieren kann.

„Auf die Ladefläche eines größeren Lastenrades passt der Inhalt eines großen Einkaufswagens“, berichtet Grenzebach, die am Montag mit ihren Mitstreitern am „Buen Vivir – Makerspace“ an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße ein offenes Lastenrad-Café organisiert hat.

Dort gibt es nicht nur Waffeln und Getränke, sondern vor allem Lastenräder in verschiedenen Größen zum Ausprobieren. Rita Schröder zeigt sich begeistert. Strahlend kommt sie von ihrer Testfahrt zurück. „Ich würde wegen der Umwelt gerne mehr aufs Auto verzichten. Spaß macht es auch, ich kann viel transportieren – und meiner Tochter Mathilda gefällt es offenbar auch“, erzählt sie.

Fünf Lastenräder hat der ADFC in der Region Hannover mit Fördermitteln des Bundesumweltministeriums angeschafft. Der Plan: Vor allem größere Gruppen sollen sich diese mehrere Tage ausleihen, um sie intensiv testen zu können.

„Ein Lastenfahrrad mit Elektroantrieb kostet um die 4000 Euro. Das bezahlt man nicht mal eben aus der Portokasse“, sagt Grenzebach. Deshalb sei es sinnvoll, sich zusammenzutun: „Zum Beispiel im Sportverein, unter Freunden oder in der Nachbarschaft.“

Ob per Smartphone-App oder klassisch mit dem Zettel: Der ADFC berät auch, wie sich eine gemeinsame Nutzung organisieren lässt. Das Interesse steige stetig, berichtet Grenzebach. „Sogar Supermärkte schaffen diese schon an, damit Kunden ihre Einkäufe nach Hause fahren können.“

Alle Infos zum Lastenradprojekt des ADFCs gibt es unter www.adfc-hannover.de/wilas.

Von Christian Bohnenkamp