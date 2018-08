Hannover

Nach dem schweren Lkw-Unfall am Kreuz Hannover-Ost haben Autofahrer auf der Autobahn 2 wieder freie Fahrt. Die Aufräumarbeiten sind abgeschlossen, sodass alle drei Fahrbahnen wieder zur Verfügung stehen. An der Unfallstelle hatte es bis in die Nacht hinein eine Sperrung gegeben.

Unter der Brücke am Kreuz Hannover-Ost waren am Donnerstagvormittag zwei Lastwagen zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben hatte der 51-jährige Fahrer eines Sattelzugs das Stauende übersehen und war mit seinem Gespann gegen einen stehenden Autotransporter und dessen Anhänger geprallt. Der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen, der 58-jährige Fahrer des Autotransporters blieb unversehrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 180.000 Euro geschätzt.

Von frs/RND