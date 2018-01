35-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall auf der A2

Bei Lehrte

Ein Lkw-Fahrer (35) ist am Freitag gegen 10.50 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn 2 ums Leben gekommen. Die Autobahn war in Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt.

Hannover. Die Autobahn 2 war nach einem schweren Unfall zwischen den Anschlussstellen Hannover-Ost und Lehrte in Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt.

Der 35-jährige Sattelzug-Fahrer hatte nach Polizeiangaben offenbar das Staueende übersehen und fuhr auf einen abbremsenden Sattelzug auf - und löste damit einen Domino-Effekt aus: Ein Autotransporter sowie der Mazda einer 50-Jährigen wurden in der Folge grammt. Der Unfallverursacher wurde in ihrem Führerhaus eingeklemmt. Die beiden anderen Lkw-Fahrer (62 und 21 Jahre) blieben unverletzt, die Mazda-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 215 000 Euro.

Der Unfall ereignete sich kurz vor elf Uhr, etwa 300 Meter hinter dem Kreuz Hannover-Ost. Die Autobahn war für rund drei Stunden gesperrt. Um etwa 14.30 Uhr gaben die Einsatzkräfte einen Fahrstreifen wieder frei. Es kann allerdings weiter zu Behinderungen und längeren Wartezeiten kommen.

sp