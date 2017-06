Symbolfoto



VERKEHR

A2: Vier Schwerverletzte nach Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 12:55 Uhr, ist ein 74-Jähriger mit seinem Mercedes Citan auf der A 2 in Höhe der Rastanlage Lehrter See auf ein unbesetztes Baustellenfahrzeug aufgefahren. Dabei sind alle vier Fahrzeuginsassen schwer verletzt worden.