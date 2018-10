HANNOVER

Bei ihren wöchentlichen Verkehrskontrollen auf der A2 in der Region Hannover hat die Polizei in der vergangenen Woche diesmal 388 Verstöße registriert. Erneut waren es vor allem Vergehen beim Überholen, überhöhtes Tempo und zu dichtes Auffahren. Im Zentrum standen dabei wieder einmal die Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen Gewicht, deren Fahrer gleich in 161 Fällen zu dicht auf den Vordermann aufgefahren waren. Insgesamt wurden hier 177 Verstöße registriert, so die Polizei.

Fehler beim Überholen stellten die Beamten außerdem in 80 Fällen fest, gleich 74 entfielen auf LKWs. Zu schnelles Fahren war bei den LKWs dafür kein Thema, bei den Tempokontrollen wurden nur vier Brummi-Fahrer geblitzt, der Rest entfiel auf die PKWs. Bei fünf Autofahrern stellten die Einsatzkräfte eine Tempoüberschreitung von rund 30 km/h über dem zulässigen Limit von Tempo 60 im Baustellenbereich fest.

Ebenfalls aufgefallen: Elf Auto-und sechs LKW-Fahrer wurden bei den Kontrollen dabei erwischt, wie sie während der Fahrt über ihr Handy telefoniert hatten, teilte die Polizei weiter mit. Die Schwerpunktkontrollen hatten diesmal zwischen dem Parkplatz Vahrenheide und der Anschlussstelle Bothfeld in Richtung Berlin gelegen. Die Kontrollen an der A2 setzen die Beamten fort.

Von Andreas Voigt