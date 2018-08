Hannover

Auf der Autobahn 2 ist am Donnerstagmittag in Höhe Kreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Dortmund ein mit Bier beladener Sattelschlepper auf einen anderen Lastwagen, der Autos geladen hatte, aufgefahren. Dabei führ der Sattelschlepper unter den Anhänger des Autotransporters und dieser drang in die Fahrerkabine ein. Der Fahrer des auffahrenden LKW zog sich hierbei unter anderem eine schwere Kopfwunde zu. Der Fahrer wurde zum Glück nicht eingeklemmt und konnte von der Feuerwehr mit Hilfe einer Rettungsplattform, auf der Beifahrerseite durch die, beim Unfall zerstörte, Frontscheibe befreit werden. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar.

#Verkehrshinweis #LKW #Unfall auf der #A2 in Höhe Autobahnkreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Dortmund! Der Verkehr wird über die rechte Parallelfahrbahn geleitet. Rettungshubschrauber im Einsatz! Nach Abflug des Hubschraubers sollen 2 Spuren wieder freigegeben werden. — Polizei Hannover (@Polizei_H) 2. August 2018

Der Verkehr wird momentan einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach Angaben der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Sobald dieser wieder abgehoben ist, sollen zwei Fahrspuren wieder freigegeben werden.