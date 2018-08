Hannover

Erneut ist es am Mittwoch auf der Autobahn 2 bei Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind gegen 13.50 Uhr in Höhe Kreuz Hannover-Buchholz mehrere Lkw aufeinandergefahren – derzeit ist die Autobahn in diesem Bereich voll gesperrt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der Fahrer in seiner Kanzel eingeklemmt. Einsatzkräfte konnten die Person mittlerweile befreien. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Er erlitt schwere Verletzungen und wird derzeit in eine Klinik gebracht. Ein weiterer Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bis 15 Uhr waren 40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Der Pkw-Verkehr wird über die Ausweichspur am Autobahnkreuz an der Vollsperrung vorbeigeleitet. Laut Polizei ist das für Lkw nicht möglich – der Lastverkehr staut sich am Nachmittag zwischen Lehrte und der Unfallstelle auf mehrere Kilometer. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen empfiehlt die U24 als Umleitung.

In der vergangenen Woche waren drei Menschen bei Unfällen auf der A2 zwischen Peine-Ost und Hämelerwald ums Leben gekommen.

Von RND/ms/man