Hannover

Erneut ist es am Mittwoch auf der Autobahn 2 bei Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich laut der Verkehrsmanagement-Zentrale (VMZ) Niedersachsen zwischen der Auffahrt Hannover-Buchholz und Hannover-Lahe in Fahrtrichtung Dortmund. Demnach war zum wiederholten Mal ein Lkw an dem Unfall beteiligt. Auch Rettungshubschrauber seien im Einsatz.

Der Streckenabschnitt ist aufgrund des Unfalls derzeit gesperrt. Autofahrer müssen sich daher auf lange Staus und Umleitungen einstellen und werden darum gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden.

Mehr in Kürze.

Von RND/ms