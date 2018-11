HANNOVER

Nirgends gibt es auf den Straßen der Region Hannover so viele schwere Autounfälle wie auf der A2 im nordöstlichen Umland: Allein bis Oktober sind nach Polizeiangaben 15 Menschen ums Leben gekommen – dreimal so viel wie im gesamten Jahr 2017. In diesem Zeitraum waren es vier Verkehrstote. Als Unfallursache gilt in erster Linie zu schnelles Fahren und zu kurzer Abstand zum Vordermann. Täglich befahren die A2 in beide Richtungen 125 000 bis 130 000 Kraftwagen am Tag, darunter etwa 30 000 Lkw.

Lückenschluss über 15 Kilometer auf der A2

Jetzt ist das Teilstück der A2 im Umland sicherer geworden – die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat einen 15 Kilometer langen Lückenschluss zwischen Hannover-Bothfeld und Garbsen mit den neuen Mittelleitplanken versehen, die selbst tonnenschwere Lastwagen aufhalten können. Damit ist die unfallträchtige A2 in der Region Hannover bis auf ein Reststück bei Wunstorf komplett mit den neuen Mittelleitplanken versehen. Laut der Landesbehörde soll der Planken-Bereich um Wunstorf erst 2020 ausgetauscht werden –2019 wolle man der Autobahn 2 eine Baupause können, heißt es aus der Behörde. Lediglich die Sanierung von Parkplätzen stehe auf dem Plan für 2019, sagt Friedhelm Fischer, der Leiter der Straßenbaubehörde mit Geschäftsbereich Hannover.

FERTIG: Das System „Super Rail“ besteht aus Schutzplankenholme und Deformationsrohren, die an Stahlrohre geschraubt sind. Die Rohe wurden vorher in den in Boden gerammt. Quelle: Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Der Austausch der Mittelleitplanken geht auf eine Richtlinie des Bundesverkehrsministeriums aus dem Jahr 2009 zurück. Das machen die zuständigen Behörden seither sukzessive – bei anstehenden Belagarbeiten, bei Neubaustrecken oder natürlich vordringlich an besonders unfallträchtigen Abschnitten. Der A2-Abschnitt zwischen Hannover West bis nach Garbsen wurde 2010 umgerüstet, die A7 zwischen Hannover-Ostkreuz bis nach Altwarmbüchen-Kirchhorst 2012. Wann dort auf der A7 der Bereich vom Ostkreuz nach Anderten mit den neuen Sicherheitsplanken versehen werden, steht nach Angaben des Landesamtes aktuell nicht fest.

Wucht des Aufpralls wird „sanft umgeleitet“

Die jetzt abgeschlossenen Arbeiten auf der A2 haben nach Angaben der Straßenbaubehörde rund acht Millionen Euro gekostet – Baufirmen mussten Stahlträger in den Boden rammen, zudem wurde gleich der Mittelstreifen ausgebessert. Dank der Planken, der Schutzplankenholme und der Deformationsrohre sollen selbst tonnenschwere Lkw die Planken nicht mehr durchbrechen können, sondern daran abprallen. Die Umrüstung geht auf eine EU-Verordnung zurück, die in Deutschland seit neun Jahren umgesetzt wird. Die einzige Konkurrenz zum Stahlsystem ist die Mittelleitplanke aus Beton. Die massiven Schutzwände müssen nach einem Unfall meist nicht repariert werden und sind deshalb in der Unterhaltung günstiger. Der Bau allerdings ist um einiges teurer.

Auf der A2 wie auf anderen Autobahnen und Bundestraßen verwenden die Baufirmen das Fahrzeug-Rückhaltesystem „Super Rail“ –das sind im Prinzip zweistufige Planken, bei der die hintere Planke etwa 1,30 Meter hoch ist. Statt die Wucht des Aufpralls an Fahrzeuginsassen zurückzugeben, sollen diese Leitplanken die Energie aufnehmen und das Fahrzeug „sanft umleiten“ – anders als etwa Betonmauern, die die statisch im Weg stehen und den Aufprall ungehindert an die Autoinsassen weitergeben.

Von Andreas Voigt