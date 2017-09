A2: Lkw prallt gegen Sicherungsanhänger - Mehrere Kilometer Stau

Polizei

Am frühen Mittwochmorgen (20.09.2017) ist ein 45-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug (MAN) auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Rehren gegen einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei gefahren. Bei dem Zusammenstoß sind zwei Männer leicht verletzt worden.

Hannover. Bisherigen Informationen zufolge war der 45-Jährige gegen 04:40 Uhr, aus Hannover kommend, in Richtung Dortmund unterwegs. Kurz hinter der Parkplatzanlage Schafstrift übersah der Neumünsteraner aus bislang ungeklärter Ursache einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei, der einen liegengebliebenen Schwertransport absicherte. Im weiteren Verlauf fuhr das Gespann ungebremst auf den Anhänger auf und schob diesen mehrere Meter weit.

Durch die Wucht der Kollision wurde der 45-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt - das Absicherungsgerät wurde dabei vollständig zerstört. Erst der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Fahrer aus seinem Lkw zu befreien. Er kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Darüber hinaus wurde ein 30-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei leicht verletzt - er saß während der Kollision im Zugfahrzeug des Absicherungsanhängers.

Aufgrund von Bergungsarbeiten war die BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Rehren für eine Stunde voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Es hat sich ein Rückstau von mehreren Kilometern gebildet. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 160 000 Euro.