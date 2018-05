Hannover

Es war ein Pilotprojekt – und nun steht die A 1 Mobil GmbH & Co. KG vor der Bruchlandung. Der Autobahnbetreiber verklagt die Bundesrepublik auf Zahlung von 770 Millionen Euro. Ansonsten geht die Firma in die Insolvenz.

Es geht um das 80 Kilometer lange Teilstück der A 1 zwischen Hamburg und Bremen. Die Firma baute die Autobahn und sollte dann aus den Maut-Einnahmen des Güterverkehrs bezahlt werden. Die Öffentlich-Private Partnerschaft war zur Zeit des Baus der A 1 Neuland. Der Staat hatte kein Geld, und wollte mit Hilfe privater Investoren seinen Verpflichtungen nachkommen. Der Vertrag läuft 30 Jahre bis 2038. Doch die Weltfinanzkrise 2008 machte der A 1 Mobil einen Strich durch die Rechnung.

Nun also die Klage vor dem Landgericht Hannover. Richter Peter Bordt stellte gestern die entscheidenden Fragen in den Raum: „Muss die Klägerin das Risiko der Weltwirtschaftskrise tragen, die von niemandem vorhergesehen wurde und einzigartig war?“ Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte der Güterverkehr stets zugenommen. Der Einbruch 2008 und in den Folgejahren war dramatisch. „Oder waren die Einnahme-Erwartungen des Betreibers viel zu überhöht?“, fragt der Richter.

Der Richter legt eine Vielzahl von Folien auf. Und jede Seite zieht ihren eigenen Schluss aus den Zahlenspielen. „Seit zehn Jahren fehlt der Klägerin 20 Prozent des Verkehrs und damit 20 Prozent der Einnahmen“, sagt Anwalt Professor Ralf Leinemann. Seitens des beklagten Staates heißt es: „Bis 2012 war die Kilometer-Menge wie prognostiziert.“ Danach habe die Firma auf viel zu hohe Prognosen vertraut. Richter Bordt überraschte die Parteien mit einem Vergleichsvorschlag: Künftig erhält die A 1 Mobil 35 Prozent aus dem Maut-Einnahmen. Für Einnahme-Ausfällen wird ein Darlehn eingerichtet in Höhe von 400 Millionen Euro, an dem sich beide Seiten zu gleichen Teilen beteiligen. Die Parteien werden jetzt diesen Vorschlag prüfen. Ansonsten wird es am 24. August weitergehen. Entweder werde die Klage abgewiesen oder es wird ein Gutachter beauftragt, sagt Gerichtssprecher Hans-Christian Rümke. Der Sachverständige soll dann klären, inwieweit der Einbruch des Güterverkehrs seit 2008 eine kausale Folge der Weltwirtschaftskrise sei.

Thomas Nagel