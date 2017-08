84-Jähriger stirbt bei Stadtbahn-Unfall

Verkehrs-Tragödie

Tödliche Tragödie in Wülfel: Ein alter Mann läuft vor die Stadtbahn und stirbt.

Hannover.. Schrecklicher Stadtbahn-Unfall gestern am späten Abend in Wülfel: Ein 84-jähriger Mann ist von einer Bahn erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei überquerte der Mann, der am Rollator ging, gegen 22 Uhr die Gleise an der Haltestelle Bothmerstraße. Dabei wurde er von der Bahn erfasst und so schwer verletzt, dass jede ärztliche Hilfe zu spät kam.