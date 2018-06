WUNSTORF

Ein 81 Jahre alter Radfahrer, der ohne Fremdverschulden in Wunstorf von seinem Rad gestürzt war, ist zwei Wochen nach diesem Unfall an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der Senior war am 17. Mai gegen 18.50 Uhr an der Leinechaussee in Richtung Bordernau unterwegs, als er vom Radweg abkam und stürzte. Im Zusammenhang mit diesem Unfall sucht die Polizei weiter einen zweiten Radfahrer als Zeugen. Der Gesuchte ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, und hat kurzes, stoppeliges, braunes Haar. Er wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 109-1888 zu melden.

Von voi