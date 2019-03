Hannover

Zumindest teilweise dürfen Hannovers Kleingärtner aufatmen. Die Stadt hat am Montag im Umweltausschuss eine Liste von Gärten vorgelegt, die zunächst nicht zu Gunsten von Wohnungsbau und Gewerbe weichen sollen. Sie standen auf der Liste des Kleingartenkonzeptes, sollen nun aber einen Aufschub von mindestens fünf Jahren bekommen.

Die Wohnungsbauprojekte, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen, seien „alle auf Flächen, die nicht Kleingärten sind“, berichtete Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Die Kleingärtner, die den Aufschub bekommen, sollten „Sicherheit haben, dass sie ungestört arbeiten können“, sagte sie.

Konkret geht es um 641 Gärten. 212 davon liegen am Vinnhorster Weg, 75 an der Schweriner Straße, 59 nördlich der Lathusenstraße, 93 südlich des Klaus-Bahlsen-Wegs, 22 am Sportpark Misburg, 135 an der Hahnenburg sowie 45 im Bereich der Straße Am Tannenkamp.

Neue Überprüfung in fünf Jahren

Die Stadt will vermeiden, dass freigeräumte Flächen jahrelang nicht bebaut werden. Eine Dauergarantie für den Erhalt haben die Kleingärtner jedoch nicht. In fünf Jahren will die Verwaltung überprüfen, ob sie doch benötigt werden.

18 Kleingärtnern des Vereins Friedenau an der Schulenburger Landstraße steht dennoch die Kündigung bevor. Den Beschluss dazu vertagte die Politik zwar im Umweltausschuss. Es wäre allerdings eine Überraschung, wenn er nicht umgesetzt würde. Auf der Fläche soll ein Gewerbegebiet entstehen.

Ebenfalls bedroht sind weiterhin 189 Gärten des Kleingartenvereins Kleefeld. Ihr Schicksal hängt von den Erweiterungsplänen der MHH ab, die noch in diesem Monat vorgestellt werden sollen. 32 private Kleingärten sowie 63 Parzellen der Gartenfreunde Waldfrieden könnten der Erweiterung des Medical Parks zum Opfer fallen. Zwölf Kleingarten des Kleingartenvereins Rabenhorst-Schorbusch in Ricklingen könnten außerdem für den Neubau eines Regenrückhaltebeckens weichen.

Neue Kleingärten am Kronsberg?

Laut Stadt soll es aber auch neue Kleingärten geben. Weil 3500 neue Wohnungen am Kronsberg gebaut werden sollen, könnten nördlich davon neue Gärten entstehen.

Die Zahl der Kleingärten soll mindestens erhalten werden. Das allerdings gilt nicht für die Fläche. Teil des Kleingartenkonzeptes ist auch, aus großen Gärten mehrere kleine zu machen.

Von C. Bohnenkamp