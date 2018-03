Kabelsalat: Auch in Hannover soll zügig die Glasfasertechnik verlegt werden. Mit einem neuen Verfahren, dem so genannten „Nano-Trenching“, soll das deutlich schneller gehen. © dpa

Breitband-Ausbau

600 Meter Glasfaserkabel pro Tag: Neue Technik für Hannover

Dank einer neuen Technik soll der Ausbau des Breitbandnetzes in Hannover zügig voran gehen. Das „Nano Trenching“ soll mehr als 600 Meter Glasfaserkabel am Tag schaffen. Schon am 14. März geht es los.