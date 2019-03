HANNOVER

Die Polizei hat am Mittwoch in der Wohnung eines 52-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus Linden größere Mengen Pyrotechnik sichergestellt, die in mehreren Kisten gelagert waren. Insgesamt waren es über 600 verschiedene Pyrogegenstände, darunter so genannte Polenböller und Kugelbomben für Mittel-und Großfeuerwerke. Diese Gegenstände hätten ein hohes Brisanz-und Gefährdungspotential, so die Polizei. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Auf die Spur des 52-Jährigen kam die Polizei durch Ermittlungen, nachdem er wiederholt in den vergangenen Monaten pyrotechnische Gegenstände gekauft hatte, die erlaubnispflichtig sind. Diese Erlaubnis habe der Mann jedoch nicht, teilte die Polizei weiter mit. Die gefundenen Gegenstände hat die Polizei beschlagnahmt.

Von Andreas Voigt