Am Sonnabend haben sich Auto-Tuner auf einem Parkplatz an der Osttangente in Springe getroffen. Etwa 500 Fahrzeuge waren dabei, schätzt die Polizei, die das Treffen begleitet hat. Allerdings mussten die Beamten auch eingreifen. Ein Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis, zehn Autos waren nicht im ordnungsgemäßen Zustand – in drei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Zudem gab es sechs Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Seit Jahren treffen sich die Auto-Fans immer wieder auf dem Parkplatz.

